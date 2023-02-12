Жителя Южноуральска осудили за убийство пенсионеров и кражу у них 1,6 млн рублей

Мужчина проведет в колонии 19 лет

В Южноуральске осудили местного жителя, который убил пожилую пару и украл у них 1,6 миллиона рублей. Мужчина проведет в колонии строгого режима 19 лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Преступление произошло 26 октября 2022 года в квартире одного из домов в Южноуральске. Следователи установили, что осужденный, являясь знакомым 61-летней женщины и ее 68-летнего супруга, находясь у них в гостях, нанес им множество ножевых ранений и травмы головы. Убедившись, что супруги мертвы, он украл их имущество и скрылся.

«Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по пунктам „а,з“ части 2 статьи 105 („Убийство“), пунктам „б,в“ части 4 статьи 162 УК РФ („Разбой“). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом удовлетворен иск о взыскании с осужденного морального и материального вреда в сумме более 8 миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.

Преступление раскрыли сотрудники ГУ МВД России по региону и сотрудники следственного управления СК РФ по Челябинской области. Расследование уголовного находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.