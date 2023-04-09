Жителя Воронежской области с 500 гр героина задержали в Челябинске

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

В Советском районе Челябинска полицейские задержали 30-летнего жителя Воронежской области с крупной партией героина. Мужчина планировал расфасовать наркотик и сбывать через тайники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские остановили автомобиль мужчины во время патрулирования улиц в ночное время. Пакет с порошком они обнаружили у него под одеждой: он был приклеен к спине скотчем. Дальнейшая экспертиза показала, что при себе у мужчины был героин общей массой более 500 граммов.

«Изъятое вещество подозреваемый хранил с целью последующей расфасовки и сбыта на территории Челябинска бесконтактным способом. Сам подозреваемый является наркозависимым и длительное время употребляет наркотические средства»,— уточнили в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Максимальный срок, который грозит жителю Воронежской области, — лишение свободы на срок до 20 лет. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.