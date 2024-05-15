Жителя Усть-Катава с тяжелыми ожогами доставили в Челябинск вертолетом санавиации

У мужчины диагностировано поражение всего тела

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Жителя Усть-Катава с ожогами всего тела вертолетом санавиации эвакуировали в Челябинск, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

«Пациент находится в крайне тяжелом состоянии, во время транспортировки он находился под непрерывным наблюдением врачей», — прокомментировали в областной ПСС.

По данным источника Первого областного информагентства, мужчина поссорился с женой и во время конфликта поджег сам себя. Супруга пострадавшего вызвала экстренные службы, когда не смогла самостоятельно справиться с огнем.