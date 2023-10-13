Жителя Троицка задержали за продажу места в очереди на проезд в Казахстан

Теперь ему грозит уголовное преследование

Полицейские задержали 37-летнего жителя Троицка, который продавал место в электронной очереди на проезд грузовиков в Казахстан через пункт пропуска «Бугристое». Нарушитель закона попался во время контрольной закупки, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«Проверка показала, что предприимчивый гражданин забронировал место в системе электронного резервирования, после чего дату и время проезда через пункт пропуска продал за 5000 рублей», — уточняют в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Не исключено, что мужчина продавал место в очереди не впервые.

Между тем жителям области напоминают, что резервирование времени и даты проезда через «Бугристое» является бесплатным и не требует дополнительных услуг со стороны посредников.

Ранее журналисты медиахолдинга «Первый областной» рассказали, что возле пункта пропуска «Бугристое» скопилось множество грузовиков. Дальнобойщики не могут пересечь границу России и Казахстана. Все из-за трудностей с получением пропуска по новой электронной очереди.