Жителя Троицка арестовали за избиение парня из‑за телефона

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Троицкий городской суд избрал меру пресечения 24-летнему ранее судимому парню, который избил местного жителя и отобрал у него сотовый телефон. Обвиняемого по статье «Разбой» заключили под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 23 апреля на улице Сибирской. Группа парней подошла к прогуливающемуся 23-летнему парню и начала выяснять, что он делает в этом районе. Затем обвиняемый внезапно напал на парня и избил его, а также забрал сотовый телефон. После этого он вместе со своими товарищами скрылся, а пострадавший отправился в травмпункт.

«Обвиняемый ранее судим, освободился из мест лишения свободы в ноябре 2023 года, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотических средств», — уточнили в ведомстве.

По пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ нападавшему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.