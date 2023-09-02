Жителя Сатки будут судить за совершение ряда преступлений

Мужчине инкриминируют кражи, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью

В Челябинской области будут судить жителя Сатки, обвиняемого в совершении ряда преступлений. Все они были совершены в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 2 сентября в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, в ноябре 2022 года и марте 2023 года обвиняемый похитил мобильный телефон и деньги. В апреле этого года он, распивая спиртное со своим знакомым, поссорился с ним и нанес ему множество ударов по голове и телу, причинив несколько переломов и сотрясение мозга. Месяцем позже он напал на незнакомца. Угрожая ножом, он избил его и похитил личные вещи. Еще через несколько дней мужчина напал на своего знакомого, с которым употреблял спиртные напитки. Он нанес ему удары по голове и телу, в результате пострадавший скончался.

Саткинца обвинили в совершении преступлений по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), части 1 стать 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение документов»).

«Все инкриминируемые преступления совершены обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения, при этом пять из них — в период условного срока осуждения»,— уточнили в следственном управлении.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.