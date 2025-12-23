Житель Сатки предстанет перед судом за разбойное нападение с оружием в магазине, сообщает городская прокуратура.
По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2025 года в одном из сетевых магазинов Сатки. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил алкогольную продукцию и направился к выходу. Когда сотрудница магазина потребовала вернуть товар, мужчина достал пневматический пистолет и направил его в сторону продавца. Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не стала препятствовать злоумышленнику, и тот с похищенным скрылся с места преступления.
Двадцатичетырехлетнему мужчине вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.