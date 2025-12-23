Жителя Сатки будут судить за разбойный налет на магазин

Молодому человеку может грозить до 10 лет колонии, потому что он угрожал продавцу пистолетом

Житель Сатки предстанет перед судом за разбойное нападение с оружием в магазине, сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2025 года в одном из сетевых магазинов Сатки. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил алкогольную продукцию и направился к выходу. Когда сотрудница магазина потребовала вернуть товар, мужчина достал пневматический пистолет и направил его в сторону продавца. Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не стала препятствовать злоумышленнику, и тот с похищенным скрылся с места преступления.

Двадцатичетырехлетнему мужчине вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ, санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.