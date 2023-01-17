Жителя Самары с крупной партией героина задержали в Челябинске

Мужчина находился за рулем авто, не имея водительских прав

В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали жителя Самары, в автомобиле которого обнаружили героин. Кроме того, 44-летний мужчина управлял машиной, не имея прав. В его отношении составили протокол, а также возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские задержали мужчину в вечернее время около дома № 7 на улице Хлебозаводской. Остановив для проверки автомобиль «Мазда», правоохранители выяснили, что водительские права у жителя Самары отсутствуют. Сам он заметно нервничал, поэтому сотрудники ГИБДД приняли решение осмотреть авто. В ходе осмотра они обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что это героин массой 35 граммов.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции „Металлургический“ для дальнейшего разбирательства. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 20 лет», — уточнили в ведомстве.

Также в его отношении составили административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Мужчине избрано наказание в виде административного ареста.