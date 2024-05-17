Жителя Озерска мошенники вынудили заложить автомобиль и взять кредитов на 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

Житель Озерска стал жертвой мошенников, которые вынудили его сдать в залог автомобиль, украшения и взять кредитов на общую сумму 1,5 млн рублей, сообщает городское управление МВД России.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредиты. Чтобы задержать аферистов, от южноуральца потребовали следовать инструкции и запретили рассказывать о происходящем.

«По указанию звонивших мужчина взял несколько кредитов и перевел их по реквизитам. Затем он сдал машину в залог, поверив, что ее вернут на следующий день. Также южноуралец занял у знакомых денег и сдал ювелирное украшение в ломбард», — отметили в ведомстве.

Когда аферисты поняли, что у мужчины больше нет денег, они предложили ему совершить преступление. Житель Озерска отказался и обратился к полицейским. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).