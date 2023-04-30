Жителя Миасса задержали за поджог торгового павильона

Киоск принадлежал знакомой мужчины, с которой он поссорился

В Миассе Челябинской области полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге торгового павильона. С заявлением в полицию обратилась его знакомая. В отношении миасца возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что между мужчиной и женщиной произошел конфликт, после которого подозреваемый решил отомстить местной жительнице и поджег принадлежащий ей павильон.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.