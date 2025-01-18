Жителя Миасса подозревают в участии в ОПГ, похитившей у банков 88 млн рублей

Всего в мошенническую схему были вовлечены более 10 человек

В Миассе полицейские задержали 23-летнего парня, подозреваемого в участии в мошеннической группе, которая обманом похитила у банков более 88 миллионов рублей. Ранее правоохранители задержали 12 участников ОПГ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, участники преступной группы — риелторы и специалисты в области ипотечного страхования — вовлекали людей в участие в денежных аферах за вознаграждение. По подложным документам они оформляли кредиты якобы на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах на суммы от 2,6 до 6 миллионов рублей, а затем часть суммы переводили организаторам.

Среди них оказался и 23-летний житель Миасса — его правоохранители задержали накануне при проверке мест пребывания этнических групп. Установлено, что он обманом оформил кредит на сумму 2,6 миллиона рублей и большую часть перевел организаторам ОПГ.

«С целью закрепления доказательственной базы ранее по местам проживания подозреваемых в городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены 13 обысков. Полицейскими изъяты деньги, золотые украшения, сим-карты, сотовые телефоны, банковские карты, поддельные паспорта. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных участников мошеннической схемы»,— уточнили в ведомстве.

Расследование уголовных дел, возбужденных по статьям о мошенничестве и мошенничестве в сфере кредитования, продолжается.