Жителя Миасса будут судить за вырубку деревьев на особо охраняемой территории

Ущерб составил 80 тысяч рублей

В Миассе будут судить 53-летнего мужчину, который срубил несколько деревьев на особо охраняемой территории. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили 11 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, полицейские нашли мужчину по следам, оставленным его трактором, и задержали его. Он пояснил, что срубил деревья для того, чтобы использовать их для ремонта своей дворовой постройки. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

«В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по пункту „г“ части 2 статьи 260 УК РФ („Незаконная вырубка лесных насаждений“) вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу. На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— уточнили в ведомстве.

На имущество обвиняемого — бензопилу и трактор — наложен арест.

В Варненском районе Челябинской области вынесут приговор 30-летнему ранее судимому мужчине, который срубил на продажу восемь берез. Сумма ущерба составила около 245 тысяч рублей.