Жителя Миасса будут судить за убийство 26‑летней давности

На скамью подсудимых сядет 54‑летний местный житель

В Миассе направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, забившего насмерть человека более четверти века назад. На преступника вышли спустя 26 лет после совершения убийства, сообщили в пресс-центре СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, 21 июня 1997 года в ночное время обвиняемый, находясь в доме, расположенном по улице Готвальда, ввиду внезапно возникших личных неприязненных отношений на фоне распития спиртного, нанес знакомому множество ударов ногами и руками в голову и живот, после чего скрылся, предприняв меры к сокрытию следов преступления. От полученных травм потерпевший спустя некоторое время скончался в больнице», — рассказали в ведомстве.

Виновника, которому сейчас уже 54 года, установили в рамках планомерной работы межведомственной аналитической группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Ему вменяется часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).





Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.