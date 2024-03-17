Жителя Миасса будут судить за серию краж

Он похитил имущество и деньги на общую сумму почти 40 тысяч рублей

В Миассе Челябинской области будут судить 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении нескольких краж. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого местного жителя, завершено и направлено на рассмотрение в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи смогли доказать причастность к каждой краже обвиняемого, несмотря на то, что все факты хищения носили бессистемный характер. Например, в торговом комплексе мужчина украл оставленный на подоконнике телефон, из подъезда многоэтажки он украл велосипед стоимостью около 15 тысяч рублей. Также в одном из магазинов он воспользовался отсутствием сотрудников и вытащил из кассы 15 тысяч рублей.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде»,— уточнили в ведомстве.