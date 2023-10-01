Жителя Миасса будут судить за попытку сбыта килограмма наркотиков

Молодого человека задержали во время организации тайников

В Миассе Челябинской области будут судить 23-летнего парня, который намеревался сбыть более килограмма наркотиков. Обвиняемому грозит пожизненное заключение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Миасса.

По версии следствия, парень приобрел у неизвестных крупную партию наркотика, расфасовал ее на небольшие дозы и отправился в лесной массив, чтобы сделать там закладки. Осуществить задуманное не получилось: миасца задержали полицейские.

В результате досмотра обвиняемого и обыска его квартиры правоохранители изъяли более килограмма наркотика.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в городской суд.