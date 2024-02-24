Жителя Миасса будут судить за избиение товарища до смерти

Преступление произошло во время распития спиртного

В Миассе Челябинской области будут судить 37-летнего мужчину, который до смерти забил своего товарища во время пьяной ссоры. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

ЧП произошло 2 декабря в одной из квартир, расположенных в многоэтажке на улице Островского. Ранее неоднократно судимый мужчина распивал со своим 57-летним товарищем спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились, и обвиняемый начал избивать пострадавшего. В результате последний скончался на месте происшествия.

Рецидивиста обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены на рассмотрение в суд.