Жителя Миасса будут судить за избиение собутыльника до смерти

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Миассе Челябинской области перед судом предстанет 45-летний местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Обвинительное заключение в его отношении утверждено и направлено в суд с материалами дела, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Преступление произошло в частном доме на улице Ленина в поселке Тургояк. По версии следствия, ранее судимый обвиняемый во время распития спиртных напитков поссорился со своим товарищем и начал его избивать. В результате 51-летний потерпевший получил множество травм и скончался на месте происшествия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд»,— сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит рецидивисту, — лишение свободы на срок до 15 лет.