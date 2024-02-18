Жителя Миасса будут судить за избиение подруги до смерти

Женщина скончалась в больнице

В Миассе Челябинской области будут судить 47-летнего мужчину, который до смерти избил свою подругу во время пьяной ссоры. По уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Известно, что 7 декабря 2023 года обвиняемый распивал со своей 43-летней подругой спиртные напитки. В какой-то момент между ними завязалась ссора, и мужчина начал избивать женщину. Он нанес ей множество ударов руками и ногами. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РФ, после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд»,— уточнили в ведомстве.