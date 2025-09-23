Жителя Магнитогорска задержали за продажу усиленной пневматической винтовки

Мужчина увеличил мощность оружия в полтора раза

43-летний житель Магнитогорска, ранее судимый за попытку кражи, задержан за продажу пневматической винтовки с увеличенной мощностью, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» мужчина был задержан в момент продажи на вокзале пневматической винтовки. За оружие он получил 25 000 рублей.

Винтовку отправили на экспертизу, которая установила, что в конструкцию оружия были внесены изменения, значительно увеличивающие его мощность. Дульная энергия выстрела увеличилась в полтора раза.

Задержанный признался, что приобрел винтовку в 2019 году через социальные сети за 6 000 рублей и самостоятельно модифицировал. Возбуждены два уголовных дела, ведется следствие.