Жителя Магнитогорска задержали с крупной партией мефедрона

Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали 22-летнего парня, в автомобиле которого они обнаружили более 250 граммов мефедрона. Молодой человек намеревался сбыть запрещенное вещество через тайники. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе осмотра автомобиля, принадлежащего 22-летнему безработному магнитогорцу, правоохранители обнаружили большое количество пакетиков с порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой почти 265 граммов.

«В следственной части СУ УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей“. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет»,— сообщили в ведомстве.

Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают причастных к распространению наркотиков.