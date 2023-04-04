Жителя Магнитогорска задержали при продаже медалей его деда-фронтовика

Мужчину могут арестовать на срок до трех месяцев

В Магнитогорске Челябинской области полицейские задержали мужчину, который продал незнакомцу государственные награды своего деда. Вырученные деньги подозреваемый собирался потратить по своему усмотрению. В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

Неработающего и ранее несудимого 49-летнего мужчину полицейские задержали на железнодорожном вокзале. Они выяснили, что он продал четыре медали и выручил за них 1000 рублей. Нагрудные знаки изъяли у покупателя и доставили в отдел полиции вместе с продавцом.

«Специалисты Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия подтвердили, что две из четырех медалей являются подлинными и относятся к категории государственных наград. Это медаль „Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.“ и медаль Жукова. Сам гражданин пояснил, что знаки отличия принадлежали его деду, ветерану Великой Отечественной войны, который скончался в 1994 году», — рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 324 Уголовного кодекса РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.