Жителя Магнитогорска осудили за хищение у банка четырех миллионов рублей

Гражданин взял несколько кредитов и попытался скрыться

В Магнитогорске местного жителя осудили за хищение у банков около четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Подсудимый в октябре 2018 года в один день получил кредиты в пяти банках на общую сумму около четырех миллионов рублей. Гражданин знал, что не сможет выплатить такую сумму, поскольку ежемесячные платежи в общем выходили на 100 тысяч рублей, что сильно превышало его доход.

Получив деньги, подсудимый уволился с работы, расторг брак, снялся с регистрационного учета по месту жительства и, продав имеющееся в собственности имущество, уехал из Челябинской области. Погасить потребительские кредиты он не был намерен.

Правобережный районный суд Магнитогорска признал гражданина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отмечается, что с учетом наличия на иждивении двух малолетних детей, а также частичного возмещения ущерба суд виновному назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в пять лет.