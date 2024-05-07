Жителя Магнитогорска оштрафовали на миллион рублей за езду в пьяном виде

Мужчину лишили прав на 2,5 года

В Магнитогорске суд приговорил мужчину к штрафу в один миллион рублей за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает прокуратура Челябинской области.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«В январе 2024 года мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД за управлением автомобиля „Toyota Corolla“ в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — отметили в ведомстве.

Суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года 6 месяцев.

В связи с продажей автомобиля суд взыскал с магнитогорца один миллион рублей, что соответствует стоимости автомобиля.