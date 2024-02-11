Жителя Магнитогорска обманули на 2,7 млн рублей при транспортировке машины

Злоумышленник, получив деньги, вскоре перестал выходить на связь

33-летний житель Магнитогорска нашел в Интернете посредника, который пообещал помочь ему доставить автомобиль из-за рубежа. Взяв оплату в размере 2,7 миллиона рублей, якобы менеджер не назвал никаких точных сроков доставки авто, а вскоре и вовсе перестал выходить на связь и удалил свой профиль в соцсетях. Потерпевший обратился в полицию, и вскоре злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работая по заявлению, полицейские выяснили, что к мошенничеству причастен 40-летний житель Амурской области. Тогда они отправились в командировку в Благовещенск и там задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее мужчина привлекался к ответственности за имущественные преступления. Постоянного места работы у него нет.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Сейчас полицейские выясняют, причастен ли мужчина к совершению других аналогичных преступлений.

«Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при приобретении услуг и совершении покупок в сети Интернет, выбирать проверенные магазины, договариваться об оплате услуг после получения товаров»,— напомнили в ведомстве.