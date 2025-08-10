Жителя Магнитогорска будут судить за сбыт крупной партии наркотика

Потребителей мужчина снабжал, используя тайники

27-летнего жителя Магнитогорска обвинили в сбыте крупной партии наркотиков (части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ). Мужчина через тайники распространял зелье растительного происхождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Магнитогорца задержали в тот момент, когда он прятал наркотик в одном из тайников. Позже в его автомобиле и квартире правоохранители обнаружили еще свыше 80 граммов вещества, весы и упаковочный материал.

Пока шло следствие, мужчина находился в СИЗО. В ближайшее время материалы дела передадут на рассмотрение в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.