Жителя Коркино подозревают в причинении смерти земляку из-за ревности

Труп потерпевшего с травмами головы и живота нашли на улице

В Коркино задержали мужчину, который причинил смертельные травмы местному жителю. Тело 45-летнего с признаками насильственной смерти обнаружили на улице, и полицейские в сотрудничестве со следователями СКР в кратчайшие сроки вышли на подозреваемого.

«Сотрудники угрозыска провели комплекс оперативных мероприятий по отработке жилого массива. Установлено, что 16 апреля в одной из квартир дома по улице Ленина собиралась шумная компания. Был в ней и потерпевший. Определив круг лиц из числа тех, кто посещал квартиру и опросили каждого. В результате проведенных мероприятий был установлен 37-летний подозреваемый. Полицейские задержали мужчину и передали в следственный комитет для проведения с ним дальнейших процессуальных действий», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В региональном следственном управлении СКР сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

«По предварительным данным, обвиняемый, будучи нетрезвым, приревновал свою сожительницу к потерпевшему и избил его: нанес не менее восьми ударов руками по лицу и туловищу. От полученных травм избитый скончался по дороге домой», — рассказали в ведомстве.

Сейчас агрессор задержан, ему предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.