Жителя Копейска задержали за выращивание конопли

Мужчину привлекли к административной и уголовной ответственности

В Копейске полицейские задержали 45-летнего мужчину, в сумке которого обнаружили сверток с наркотическим веществом. Выяснилось, что подозреваемый выращивает коноплю для личного потребления. Мужчину привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Экспертиза показала, что в свертке находилось более 12 граммов каннабиса. А при осмотре квартиры мужчины правоохранители обнаружили три куста наркосодержащего растения, для выращивания которого были созданы все необходимые условия: подключены дополнительное освещение и вентиляция.

Мужчина рассказал, что выращивал наркотик для личного потребления.

В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотика, а также составили два протокола за культивирование наркосодержащих растений и хранение запрещенных веществ (статьи 10.5.1 и 6.8 КоАПФ РФ).