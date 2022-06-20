Жителя Копейска задержали за незаконный отстрел лося

Добычу браконьера обнаружили в его автомобиле

В Копейске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной охоте. В его автомобиле обнаружили убитого лося весом около 200 килограммов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили 19 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские остановили автомобиль УАЗ, владельцем которого оказался 41-летний житель Копейска. В кузове его автомобиля находился убитый лось.

«Сотрудниками уголовного розыска установлено, что житель Копейска в лесу за поселком Козырево увидел полуторагодовалого лося, после чего съездил домой за ружьем и убил животное. Учитывая, что копейчанин не имел лицензии на отстрел животных и разрешения на право охоты, своими действиями причинил животному миру министерства экологии Челябинской области ущерб в 80 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная охота»). Максимальное наказание, которое грозит копейчанину, — лишение свободы на срок до двух лет. В его отношении избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.