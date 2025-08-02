Жителя Копейска осудили на 12 лет за педофилию

Мужчина на глазах у людей домогался 11-летней девочки

Копейский городской суд отправил за решетку 58-летнего местного жителя, который домогался 11-летней девочки, сообщили 2 августа в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 апреля этого года в сквере имени Сутягина. Мужчина начал приставать к 11-летней девочке, несмотря на то, что она сообщила ему о своем возрасте, а также рассказала о происходящем одноклассникам в мессенджере.

На помощь ребенку пришли неравнодушные местные жители. Подсудимый с места преступления скрылся, но был оперативно задержан.

Мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет с ограничением свободы на один год.

Уточняется, что копейчанин свою вину не признал и добавил, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако в суде его доводы были опровергнуты.