Жителя Каслей осудят за жестокое убийство на почве ревности

Мужчина закопал свою жертву в лесу

В Челябинской области пойдет под суд житель Каслей, который в апреле 2025 года убил своего знакомого. Свою жертву он застрелил в лесу, закопал тело, а автомобиль накрыл москитной сеткой и прикрыл ветками и листвой. О пропаже мужчины заявил отец, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Оказалось, что между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Фигурант дела был сожителем бывшей жены потерпевшего. Трагедия произошла в лесном массиве под Озерском.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в СК.

Уголовное дело расследовано по двум статьям, предусмотренным ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).