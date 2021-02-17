Жителя Карталов осудили за контрафактный табак в гараже

На складе во дворе частного дома обнаружено 45 тысяч немаркированных пачек

Житель Карталов осужден за хранение и сбыт контрафактной табачной продукции на сумму 6,5 миллиона рублей. С апреля по июнь 2020 года осужденный в целях сбыта незаконно хранил в гараже, расположенном во дворе частного дома, немаркированные табачные изделия. Всего было найдено 45 тысяч пачек на общую сумму 6,5 миллиона рублей.

Часть данной продукции мужчина реализовал в торговом комплексе на территории Карталы. В июне 2020 года сотрудниками полиции немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.

Карталинским городским судом местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, в особо крупном размере»).

Виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также штраф 30 тысяч рублей.

Контрафактная табачная продукция будет уничтожена.