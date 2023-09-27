Жителя Карабаша задержали за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД

Укравший груз мужчина хотел замять дело

В Челябинской области полицейские задержали жителя Карабаша, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД за неразглашение информации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инспекторы остановили автомобиль, принадлежащий 55-летнему жителю Карабаша. В багажнике они обнаружили 300 килограммов черного лома. Оказалось, что автомобилист украл груз. Мужчина попытался подкупить сотрудника ГИБДД, чтобы тот отпустил его без дальнейших разбирательств, однако его задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 291.2 Уголовного кодекса РФ («Мелкое взяточничество»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.