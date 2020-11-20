Жителя Карабаша подозревают в сожжении сожительницы

По версии следствия, причиной преступления стала ссора.

Ссора двух сожителей привела к сожжению женщины. Именно в этом Следственный комитет подозревает 34-летнего жителя Карабаша. Ему предъявлено обвинение за убийство, совершённое с особой жестокостью.



Инцидент произошёл в начале месяца, 5 ноября. Как рассказали «Первому областному» в Следственном управлении СК России по Челябинской области, причиной такого поступка стала бытовая ссора.

«В одном из домов города Карабаша у обвиняемого в ходе совместного распития спиртного возник бытовой конфликт с сожительницей. Мужчина из принесённой канистры облил бензином потерпевшую и поджёг. Соседи обвиняемого смогли потушить огонь. Женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу, где от полученных ожогов скончалась»,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Следственные органы СК предъявили 34-летнему мужчине обвинение в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершЁнное с особой жестокостью»). По ходатайству следователя подозреваемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.