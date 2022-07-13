Жителя Челябинской области заподозрили в реабилитации нацизма

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным следствия, южноуралец разместил в интернете сообщения, выражающие неуважение к публикациям, посвященным подвигам защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны, а также оскорбляющие память защитников и унижающие честь и достоинство ветеранов.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ („Реабилитация нацизма“). В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщили в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками управления Федеральной службы безопасности.

Ранее следственные органы завершили расследование уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении 27-летнего жителя Челябинской области, сейчас дело рассматривает суд.