Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет») в отношении жителя Челябинской области. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
В феврале 2025 оперативники выявили местного жителя, который, будучи ярым сторонником запрещенной в России террористической организации, разместил в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности и убийству представителей власти.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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