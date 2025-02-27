Жителя Челябинской области задержали за призывы к терроризму

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону

Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет») в отношении жителя Челябинской области. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2025 оперативники выявили местного жителя, который, будучи ярым сторонником запрещенной в России террористической организации, разместил в интернете комментарии с призывами к террористической деятельности и убийству представителей власти.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Смотрите видео задержания в нашем телеграм-канале.