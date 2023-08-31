Жителя Челябинской области задержали за перевозку паленого спиртного и сигарет

Товар на 300 тысяч рублей мужчина планировал перепродать

В Нагайбакском районе полицейские задержали 38-летнего жителя Магнитогорска, который незаконно перевозил 500 бутылок немаркированного алкоголя и почти полторы тысячи пачек сигарет. Подробности сообщили в пресс-службе областной полиции.

Из салона машины подозреваемого изъяли нелегальной продукции на сумму более 300 тысяч рублей. Все это мужчина перевозил для дальнейшей перепродажи.

Полиция возбудила уголовное дело о перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий (часть 5 статьи 171.1 УК РФ).

Напомним, ранее немаркированные сигареты и алкоголь на миллион рублей изъяли у семьи в Челябинской области. Подозреваемые круглосуточно продавали нелегальный товар.