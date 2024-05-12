Жителя Челябинской области задержали за незаконную рубку берез

Ему грозит до четырех лет тюрьмы

В Кунашакском районе Челябинской области полицейские задержали 66-летнего мужчину, который, не имея специального разрешения, спилил несколько берез. Ущерб территориальному отделу «Кунашакское лесничество» составил около 80 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, причиненный ущерб является крупным.

«При определении ущерба учитывается ценность поврежденных насаждений, вред, причиненный животному или растительному миру, и затраты, необходимые на устранение нанесенного вреда»,— объяснили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет.