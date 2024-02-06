Жителя Челябинской области задержали за ложное сообщение об угрозе

Таким образом пьяный коркинец хотел развлечься

В Коркино Челябинской области полицейские задержали местного жителя, который ради развлечения сообщил о несуществующей угрозе на одном из объектов транспортной инфраструктуры. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Получив звонок, правоохранители сразу же отправились на место предполагаемого ЧП, однако информация не подтвердилась. Тогда полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по региону принялись разыскивать шутника. Вскоре он был задержан. Им оказался 38-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил таким образом пошутить.

В его отношении возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ). Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Полицейские напомнили о том, ответственность за ложные сообщения об угрозе наступает уже с 14 лет.