Жителя Челябинской области задержали с пакетом конопли

Мужчина насобирал почти 400 граммов наркотического растения

В Троицке Челябинской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, у которого при себе был пакет с травянистой массой. Исследование показало, что в пакете была конопля массой 391 грамм. В отношении тройчанина возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчину, собирающего что-то на заснеженном поле и постоянно оглядывающегося, заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД. Они решили выяснить, в чем дело, и направились к нему. При себе у тройчанина был пакет, в котором правоохранители обнаружили собранные только что сухоцветы растений. Подозреваемого доставили в отдел полиции, а растения отдали на экспертизу. Она показала, что мужчина собрал коноплю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до полумиллиона рублей. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.