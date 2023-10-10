Жителя Челябинской области убило током при незаконном присоединении к электросетям

Мужчина хотел обойти введенный запрет на использование электричества

В Красноармейском районе Челябинской области местный житель погиб от удара током, желая незаконно подключиться к чужой электросети. Таким образом мужчина хотел обойти введенное в его отношении ограничение на потребление электричества, сообщили в пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Сообщение о смерти 45-летнего жителя деревни Пашнино-2 сотрудникам компании поступило ночью 9 октября. Прибыв на место вместе с правоохранителями, они выяснили, что смерть наступила от удара током при «набросе» на воздушную линию электропередачи. По предварительным данным, ранее в отношении мужчины было введено дистанционное ограничение на потребление электроэнергии, и он решил присоединиться к соседским сетям, чтобы обойти запрет.

«В Центральных электрических сетях филиала „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ работает комиссия, совместно с сотрудниками правоохранительных органов энергетики выясняют обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Специалисты компании напомнили об опасности воздействия тока и настоятельно рекомендовали не пытаться подключиться к чужим электросетям, пытаясь обойти ограничения или снизить плату за потребление электричества.