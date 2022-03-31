Жители Челябинской области потеряли 2 млн рублей, доверившись мошенникам

Полиция вновь предупреждает южноуральцев об активности интернет-злоумышленников

В Челябинской области ежедневно жертвами телефонных и интернет-мошенников становятся десятки южноуральцев. Только за текущую неделю жители региона отдали мошенникам более 2 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.

Так, в Челябинске жертвами мошенников стали 81-летняя и 74-летняя женщины. Потерпевшим позвонили неизвестные и сообщили, что родственницы пенсионерок попали в ДТП, в которых пострадали люди. Злоумышленники потребовали у челябинок деньги якобы на лечение жертв аварий. Введенные в заблуждение, женщины отдали 500 и 300 тысяч рублей.

А в Карталах женщина решила подзаработать на бирже и перевела лжеброкерам около 930 тысяч рублей.

В Озерске 23-летний мужчина решил купить подержанное авто. Потерпевший нашел вариант на сайте бесплатных объявлений. «Продавец» сказал, что автомобиль находится в Челябинске, по телефону с потерпевшим он обсудил детали и предложил встретиться в автосервисе, но предварительно внести предоплату — 77 тысяч рублей. Озерчанин перевел деньги, приехал в областной центр, но ни машины, ни продавца так и не дождался.

«По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Напоминаем, что требование по телефону денежных средств за решение проблемы является одним из распространенных способов мошенничества. Условно такую схему называют „ваш родственник попал в беду“. Если вам поступил подобный звонок, прежде всего успокойтесь, прервите разговор и сами перезвоните родственнику, о котором идет речь, чтобы проверить информацию», — сообщили в региональном ГУ МВД.

В Челябинской области ежегодно растет количество жертв телефонных мошенников. Как правило, участники группировок действуют по трем схемам, которые развиваются порой по самым неожиданным сценариям. Первое областное информагентство рассказывало, как вычислить мошенника по телефону.



За год жители региона перечислили лжесотрудникам различных ведомств и кредитных организаций 1 миллиард 200 миллионов рублей. При этом вернуть удалось только 27 миллионов.



Как ранее рассказывал наш сайт, в Челябинске пенсионерка по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

В июле мошенники убедили жительницу Чебаркуля взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета.