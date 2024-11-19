Жителя Челябинской области подозревают в избиении подруги обогревателем

Пострадавшую увезли в медучреждение

В полиции Чесменского района возбудили уголовное дело об угрозе убийством. Подозреваемым стал 48-летний мужчина. По версии следствия, он несколько раз ударил сожительницу обогревателем по голове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Все случилось в доме потерпевшей. По данным полиции, мужчина в тот момент был пьян.

«Установлено, что он высказал в адрес женщины угрозу убийством. При этом в подтверждение реальности своих намерений он начал душить ее руками, после чего нанес более двух ударов радиаторным обогревателем по голове», — сказали в пресс-службе.

Женщина позвонила в полицию. Стражи порядка обезвредили мужчину и доставили его в райотдел. Ранее нападавший уже отбывал наказание в местах лишения свободы. Пострадавшую увезли в медучреждение для освидетельствования.

На мужчину завели дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК РФ).