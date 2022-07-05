Житель Челябинской области отправится в тюрьму за кражу 8 тысяч тонн нефти

Осужденный вместе с сообщниками делал врезки в нефтепроводе

Житель Челябинской области отправится в тюрьму за кражу восьми тысяч тонн нефти. Златоустовский городской суд уже вынес приговор местному жителю и подельникам. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.







В период с 2016 по 2017 год, преступники делали врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа — Петропавловск», «Уфа — Омск», «Нижневартовск — Курган — Куйбышев» и сливали с них нефтепродукты. Осужденных задержали в конце 2018 года. В момент задержания у злоумышленников изъяли около 200 тонн нефти.





На местного жителя завели уголовные дела за самовольное подключение к нефтепроводам (п. «б» ч. 4 ст. 215.3) и кражу (п. «а», «б» ч. 4 ст. 158). Осужденный на три года и шесть месяцев отправится в колонию строгого режима. Остальных членов группы осудили ранее и приговорили к лишению свободы.