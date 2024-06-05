Жителя Челябинской области отправили в колонию за вождение в пьяном виде

Сесть за руль снова он сможет только через пять лет

60-летнего жителя Нязепетровска Челябинской области осудили за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Верхнеуфалейский городской суд отправил мужчину в колонию общего режима на восемь месяцев, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В последний раз мужчину задержали за управление авто в нетрезвом состоянии в феврале 2024 года. При проверке выяснилось, что ранее его уже не раз наказывали за вождение в пьяном виде.

В отношении осужденного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы, а также лишил его водительских прав на пять лет. Его автомобиль ВАЗ конфискован в доход государства.