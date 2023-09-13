Жителя Челябинской области отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде

Автомобиль у осужденного конфисковали

В Карталах Челябинской области осудили 45-летнего мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначили реальный срок в колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Летом 2023 года сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, который управлял автомобилем «Киа-Оптима», будучи пьяным. Позже выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.

В отношении карталинца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять авто на срок 3 года.

Машину у осужденного конфисковали в доход государства.