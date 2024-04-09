Жителя Челябинской области отправили в колонию за пропаганду терроризма

Южноуралец в социальной сети оправдывал поджог администрации Бакала

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Челябинской области. Южноуралец признан виновным в публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

«Южноуралец публично в социальной сети оправдывал совершенный в октябре 2022 года террористический акт — поджог здания администрации Бакала в Челябинской области», — отметили в ведомстве.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что 11 октября 2022 года злоумышленники разбили окно в здании мэрии, а затем закинули внутрь горящий коктейль Молотова. Суд приговорил каждого из фигурантов дела к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года.