Жителя Челябинской области отправили в колонию строгого режима за вождение в пьяном виде

Ранее южноуралец был осужден условно за аналогичное преступление

Увельский районный суд приговорил жителя деревни Нехаево за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к лишению свободы в колонии строгого режима. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что мужчина 20 февраля 2021 года находился за рулем авто в состоянии опьянения. Он был задержан сотрудниками полиции на дороге в поселке Увельский.

В отношении южноуральца было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Ранее мужчина приговорен Южноуральским городским судом за аналогичное преступление на 1 год условно с испытательным сроком в 3 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией транспортных средств, сроком на 3 года. На момент задержания в Увельском испытательный срок по предыдущему наказанию не истек.

«Увельский райсуд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 1 год 1 месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в региональной прокуратуре.

Накануне, 22 апреля, в Троицке 26-летняя женщина, находясь в нетрезвом виде, врезалась на легковушке в электроопору. Она и ее 33-летний пассажир госпитализированы с травмами.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске во вторник бесправник на иномарке сбил мотоциклистку. У виновника аварии обнаружили признаки алкогольного опьянения.