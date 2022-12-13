Жителя Челябинской области осудят за вырубку сосен на три миллиона рублей

Мужчина незаконно спилил 128 деревьев

В Чебаркульском районе Челябинской области будут судить 34-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Ущерб от действий южноуральца составил более трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Летом 2022 года сотрудники Чебаркульского лесничества обнаружили спиленными 128 сосен и обратились в полицию. Правоохранители, работая по заявлению, задержали работника пилорамы. Он признался, что с сентября 2021 года по май 2022 года спиливал деревья с помощью бензопил и транспортировал их на своем автомобиле «Урал» для дальнейшей продажи.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на аналогичную сумму.