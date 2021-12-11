Жителя Челябинской области осудят за убийство лося

На южноуральца возбудили уголовное дело о незаконной охоте

В Курганской области будут судить южноуральца, подозреваемого в незаконной охоте на особо охраняемой территории без специального разрешения. Прокуратура Шатровского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд, сообщили 10 декабря в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Известно, что в октябре 2021 года житель Челябинской области, не имея необходимых разрешительных документов, заехал на автомобиле «Нива» на территорию Шатровского государственного природного заказника и отстрелил лося. Ущерб сотрудники охраняемой территории оценили в 80 тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры направили материалы уголовного дела мировому судье для рассмотрения по существу.