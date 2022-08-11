Житель Красноармейского района, который выловил сетью 888 карасей на озере Абаткуль, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в незаконной рыбалке (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в июне 2022 года южноуралец установил четыре сети на озере Абаткуль, при помощи которых незаконно выловил рыбу.
«Государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству причинен ущерб в размере 444 тысяч рублей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело рассмотрит Красноармейский районный суд.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Снежинске суд вынес приговор местному жителю, который рыбачил на озере Синара. Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы.
В июле суд приговорил двоих жителей города Белорецка к условному сроку и штрафу за браконьерскую рыбалку на озере Большой Бугодак в Верхнеуральском районе.