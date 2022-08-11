Жителя Челябинской области осудят за ловлю карасей сетью

Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей

Житель Красноармейского района, который выловил сетью 888 карасей на озере Абаткуль, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в незаконной рыбалке (ч. 3 ст. 256 УК РФ). Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2022 года южноуралец установил четыре сети на озере Абаткуль, при помощи которых незаконно выловил рыбу.

«Государству в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству причинен ущерб в размере 444 тысяч рублей», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Красноармейский районный суд.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Снежинске суд вынес приговор местному жителю, который рыбачил на озере Синара. Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

В июле суд приговорил двоих жителей города Белорецка к условному сроку и штрафу за браконьерскую рыбалку на озере Большой Бугодак в Верхнеуральском районе.